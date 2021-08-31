31.08.2021 (16:30)

Российская команда на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране провела тренировку перед заключительным этапом конкурса

Российская команда перед пятым этапом конкурса провела в боксе интенсивную тренировку по комплексной эстафете.

Личный состав отработал разборку образцов стрелкового и артиллерийского вооружения на каждой технической позиции с последующей передачей эстафеты и их поочередную сборку. Работоспособность собранного стрелкового оружия и средств ближнего боя проверялась стрельбой по мишеням, а 23-мм зенитной установки ЗУ-23, 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» – холостыми боеприпасами.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран с 23 августа по

4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

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