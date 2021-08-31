Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2021 (16:30)

Российская команда на конкурсе «Мастер-оружейник» АрМИ-2021 в Иране провела тренировку перед заключительным этапом конкурса

Российская команда перед пятым этапом конкурса провела в боксе интенсивную тренировку по комплексной эстафете.

Личный состав отработал разборку образцов стрелкового и артиллерийского вооружения на каждой технической позиции с последующей передачей эстафеты и их поочередную сборку. Работоспособность собранного стрелкового оружия и средств ближнего боя проверялась стрельбой по мишеням, а 23-мм зенитной установки ЗУ-23, 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 и реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» – холостыми боеприпасами.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран с 23 августа по
4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российский военнослужащий установил рекорд международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 по стрельбе из автомата АК-74
Мужская и женская команды ВС РФ завоевали серебряные медали на международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в рамках АрМИ-2021
Тренировки по армейской тактической стрельбе помогли российской команде успешно выступить на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Метки:
АрМИ , Мастер-оружейник
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false