31.08.2021 (17:00)

Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в мероприятиях МВТФ «Армия-2021» в Кронштадте, возвращаются в Балтийск

Корабли Балтийского флота после участия в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2021» в Кронштадте, вышли в море и взяли курс в пункт постоянного базирования - в главную военно-морскую базу г. Балтийск.

В ходе межбазового перехода экипажи кораблей, среди которых корвет «Сообразительный», малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый дол», базовые тральщики Александр Обухов» и «Леонид Соболев», отработают прохождение кораблями узкости, проведут учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также по организации противовоздушной и противолодочной обороны.

Корабли Балтийского флота принимали участие в показе современных образцов вооружения, военной и специальной техники Военно-Морского Флота в г. Кронштадте в рамках проведения Международного военно-технического форума, который проходил с 26 по 28 августа. В общей сложности, в мероприятиях было задействовано более 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1.5 тысяч военнослужащих Балтийского флота.

Кроме того, в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021» в г. Балтийске Калининградской области на площади Балтийской славы функционировала выставка вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Среди кораблей–участников форума в г. Балтийске - малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульный катер «Раптор», быстроходные лодки и др. Кроме того, на форуме были представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ОТКР «Искандер», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор М-2» и другая военная техника.

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