31.08.2021 (16:45)

На Балтийском флоте прошло двустороннее тактическое учение подразделений танкистов и мотострелков

На одном из полигонов в Калининградской области состоялось плановое двустороннее тактическое учение с участие военнослужащих мотострелкового и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота.

В рамках учения мотострелковые подразделения и танкисты были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили 60-километровый марш на штатной технике на полигон для выполнения задач по предназначению.

В течение недели военнослужащие отрабатывали тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке приданной артиллерии, подразделений противовоздушной обороны.

Мониторинг за действиями подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Все данные в режиме реального времени передавались с камер Бп+ЛА в командный пункт руководства учениями, где транслировались на специальных экранах, что позволило руководителям объективно оценить действия подразделений полков в учебном бою.

На завершающем этапе учения военнослужащие выполнили зачетные упражнения по вождению по пересеченной местности, боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.

В двустороннем тактическом учении в Калининградской области принимало участие более 1,5 тысяч военнослужащих и было задействовано около 300 единиц военной техники.

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