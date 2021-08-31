31.08.2021 (16:15)

На кораблях Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошло учение по борьбе за живучесть

В пункте базирования кораблей Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по борьбе за живучесть, целью которого стало совершенствование навыков экипажей в поддержании боеспособности кораблей в аварийных ситуациях.

В ходе учения военнослужащие на учебно-тренировочном комплексе отработали алгоритм действий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

Аварийные партии из состава экипажей кораблей выполнили мероприятия по борьбе с водой, в ходе которых осуществили заделывание различных по характеру, размерам и расположению пробоин в корпусе и отработали действия по восстановлению остойчивости корабля.

В ходе тушения условного пожара моряки сдали нормативы по надеванию экипировки аварийно-спасательной группы, по герметизации горящего отсека и остановке распространения огня до полной ликвидации очагов возгорания.

Учение по борьбе за живучесть является обязательным элементом подготовки экипажей кораблей, проводится в различное время суток непосредственно на кораблях, а также на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК), которые позволяют отрабатывать действия моряков в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

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