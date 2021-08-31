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31.08.2021 (16:15)

Российский военнослужащий установил рекорд международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 по стрельбе из автомата АК-74

Участник сборной команды Российской Федерации в ходе конкурса «Воин мира» Армейских международных игр 2021 года установил рекорд конкурса в завершенном финальном этапе по огневой подготовке «Снайпер». 

Среди мужчин рекордный результат, 139 очков из 150 возможных, показал курсант Николай Лагутенко, участвующий в конкурсе впервые. В 2020 году рекорд был установлен со 134 очками. Николай проходит обучение на 4 курсе Московского высшего общевойскового командного училища. Родом рекордсмен из Брянской области. 

В соответствии с положением о конкурсе в этапе «Снайпер» участникам предстояло соревноваться в стрельбе из автомата Калашникова АК-74. Огонь велся по грудной фигуре с кругами с расстояния 100 метров из положения лежа, стоя и с колена. На стрельбу из каждого положения давалось 50, 60 и 70 секунд соответственно. Промежуток между каждым положением составлял 15 секунд.

Победитель определялся по сумме выбитых очков.

В общекомандном зачете первое место на этапе «Снайпер», проводимом на горном полигоне Иджеван Минобороны Армении, завоевала команда Республики Казахстан. 

В ближайшее время судейская комиссия определит лучших в командном и личном зачете за весь конкурс «Воин мира». Результаты соревнования будут доведены участникам 1 сентября в ходе церемонии закрытия конкурса, награждения и поощрения победителей. 

За время существования конкурса «Воин мира» он проводился на территории Российской Федерации, Республик Беларусь, Казахстан и Армения. В 2018 году в конкурсе впервые приняли участие представители вооруженных сил Греции и Ирана, а в 2021 – Катара. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Воин мира , Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
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