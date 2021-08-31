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31.08.2021 (12:30)

Большие десантные корабли «Саратов» и «Цезарь Куников» Черноморского флота отработали погрузку десанта

Экипажи больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Саратов» и «Цезарь Куников» были задействованы в тактико-специальном занятии с подразделениями морской пехоты по организации погрузки боевой техники и личного состава.

Мероприятие боевой подготовки прошло в Крыму в бухте Казачья в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота.

Военнослужащие морской пехоты отработали вывод техники из парка, порядок формирования воинской колонны и её передислокацию на полигон боевой подготовки.

Непосредственно на полигоне морские пехотинцы выполнили погрузку на БДК бронетранспортёров БТР-82А и личного состава морской пехоты, уложившись в заданные нормативы. В ходе занятия снимались временные нормативы по погрузке техники, оценивалась правильность действий каждого члена экипажа боевой машины и военнослужащего.

По завершении мероприятия БДК доставят подразделения морской пехоты на полигон Опук, где военнослужащие примут участие в двустороннем учении по противодесантной обороне и высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Обеспечение погрузки в районе проведения мероприятия выполнял экипаж спасательного буксирного судна «Спасатель Василий Бех» из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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