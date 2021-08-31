31.08.2021 (16:00)

Командующий Северным флотом принял участие в праздновании 80-летия первого союзного конвоя «Дервиш»

В Архангельске на площади Мира в рамках празднования 80-й годовщины прихода первого союзного конвоя «Дервиш» состоялся торжественный митинг «Огненные мили Победы» и церемония возложения венков и цветов к памятнику «Монумент Победы».

Выступая на этом мероприятии, командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев выразил глубокую признательность ветеранам арктических конвоев, ставших для воинов-североморцев символом мужества и стойкости, самоотверженности и героизма. Адмирал Александр Моисеев особо обратил внимание на то, что Северная Атлантика, Норвежское и Баренцево моря были единственным театром военных действий, на котором советские моряки сражались совместно с моряками стран Антигитлеровской коалиции.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что российские моряки с глубоким уважением относятся к подвигу моряков государств коалиции. Несколько дней назад в нейтральных водах Баренцева моря командир ракетного крейсера «Маршал Устинов» передал по радиосвязи командиру гидрографического судна «Эхо» ВМС Великобритании, находящегося в месте гибели крейсера «Эдинбург» погибшего в Баренцевом море в мае 1942 года слова поздравления с 80-й годовщиной проводки первого союзного конвоя «Дервиш».

Адмирал Александр Моисеев также отметил, что «для флота важно не только сохранить память о событиях Второй мировой войны, но и продолжать изучать историю, исследуя акватории Северных морей». Он сообщил что «в нынешнем году Северный флот совместно с Русским географическим обществом реализует новый масштабный проект – комплексную экспедицию под названием «Помни войну», в рамках которой в Баренцевом море обнаружены боевой корабль и шесть судов, погибших в том числе в годы Великой Отечественной войны».

«Одно из судов – предположительно транспорт, принимавший участие в одном из полярных конвоев», – сказал адмирал Александр Моисеев. – После дообследования мы рассчитываем его идентифицировать». Он также заявил, что «в ходе экспедиции подтверждены координаты четырех погибших кораблей и судов Северного флота и союзников».

Командующий Северным флотом акцентировал внимание, что «флот работает над тем, чтобы места гибели кораблей и судов приобрели статус воинских захоронений и стали для нас координатами боевой славы героев Союзных конвоев».

В рамках празднования 80-й годовщины прихода первого союзного конвоя «Дервиш» Северный флот провёл сегодня в акватории морского порта Архангельск военно-морской парад, который завершился масштабным военно-спортивным праздником и показательным выступлением авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Накануне, 30 августа, в Архангельске с праздничным концертом выступил дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

На набережной Северной Двины продолжает встречать гостей выставка вооружения и специальной военной техники Беломорской военно-морской базы Северного флота, на которой военнослужащие рассказывают о вооружении и технике, с помощью которых они выполняют поставленные задачи на Кольском Севере и в Арктике.

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