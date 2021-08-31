31.08.2021 (15:00)

В порту Архангельска состоялся военно-морской парад в память о прибытии первого союзного конвоя «Дервиш»

В рамках памятных мероприятий, посвященных 80-летию первого союзного конвоя «Дервиш», в акватории морского порта Архангельск состоялся военно-морской парад.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев совершил обход парадного строя кораблей на катере «Беломорец» и поздравил экипажи с памятной датой.

На борту катера «Беломорец» также находились Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, другие представители государственной власти и гости праздничных мероприятий.

В военно-морском параде участвовали 14 кораблей и судов обеспечения Северного флота, а также пограничный сторожевой корабль «Бдительный». В их числе малые противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега», ледокол «Руслан», судно физических полей «Михаил Ломоносов», гидрографические суда ГС-297 и ГС-260, большой гидрографический катер «Всеволод Воробьев», другие суда обеспечения.

По завершении парада на рейде Архангельска состоялся военно-спортивный праздник. В ходе данного мероприятия силы Беломорской военно-морской базы продемонстрировали эпизоды проводки конвоя судов за тралами, а также отражения атаки воздушного противника и подводной лодки.

Одним из самых зрелищных мероприятий праздника стало выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» над акваторией реки Северная Двина в районе Красной пристани.

На набережной Северной Двины в районе улицы Карла Либкнехта развёрнута выставка вооружения и специальной военной техники Беломорской военно-морской базы Северного флота, на которой военнослужащие рассказывают желающим о вооружении и технике, с помощью которых они выполняют поставленные задачи.

Справочно:

31 августа 1941 года в Архангельск пришли первые шесть иностранных судов, доставившие в нашу страну помощь союзников: 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн», топливо, одежду, оборудование. Операция по проводке первого каравана получила кодовое название «Дервиш», она стала началом беспримерной военной кампании, длившейся более четырех лет.

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