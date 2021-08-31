31.08.2021 (11:40)

В Иране на конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021 экипажи боевых кораблей выполнили стрельбу по морской плавающей мине

В районе иранского порта Энзели состоялся четвёртый этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года. В этот раз команды из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили стрельбу по морской мине.

В соответствии со жребием первым выступил экипаж малого ракетного корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана. Следом упражнение выполнили моряки малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии, а затем ВМС Ирана и Азербайджана соответственно.

Стрельба по мине так же, как и другие упражнения, ведётся на скорости около 12 узлов. За превышение скорости и отклонение от курса начисляются штрафные баллы.

Всем участникам нужно было поразить две мины-мишени по левому борту из крупнокалиберного пулемёта. На каждую мишень даётся по 16 патронов.

Перед стрельбой судейская бригада проверяет боекомплект и оружие. Старт упражнению даёт главный судья при проходе кораблём створного знака, установленного на определённом расстоянии от мишени.

Российская команда показала отличное время выполнения задания, уложившись в допустимые рамки скоростного режима, и несколько раз точно поразила обе мишени (6 попаданий в первую мишень и 8 – во вторую). Стрельбу из пулемёта вёл комендор батареи малокалиберной зенитной артиллерии ракетно-артиллерийской боевой части МАК «Махачкала» старший матрос Григорий Ивченко.

По итогам 4-х упражнений конкурса первое место занимает команда Ирана, за ними идут моряки-каспийцы, на третьем и четвёртом месте – экипажи кораблей ВМС Казахстана и Азербайджана соответственно.

Справочно:

Конкурс «Кубок моря» состоит из шести этапов: морская подготовка (постановка корабля на якорь и бочку), борьба за живучесть корабля (заделка пробоин) на береговом учебном тренажёре, спасательная подготовка (посадка в спасательный плот), уничтожение плавающей мины из пулемёта и артиллерийская стрельба по морской и воздушной целям. Испытания продлятся ещё два дня. Церемония награждения и закрытия конкурса состоится 3 сентября.

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