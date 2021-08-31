31.08.2021 (15:47)

Мужская и женская команды ВС РФ завоевали серебряные медали на международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в рамках АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мужская и женская команды ВС РФ завоевали серебряные медали на международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в рамках АрМИ-2021

В Алжирской Народной Демократической Республике завершился последний этап Международного кинологического конкурса «Верный друг».

На этапе, который носил название «Защитная служба», военнослужащие из пяти стран демонстрироавали свои умения управлять собакой в различных ситуациях. Всего в ходе этапа участники выполняли 7 приемов.

Главный судья этапа Сергей Жиркевич отметил, что сегодня мужская и женская команды России были на голову сильнее своих конкурентов. «С каждым годом мастерство участников растет. В этом году можно выделить участника российской команды Олега Чеснокова, который практически идеально преодолел этап и набрал 95 баллов из 100», - сказал он.

После победы на пятом этапе мужская и женская команды России вплотную приблизились к Узбекистану в общем зачёте, но не смогла их обойти.

В итоге, мужская и женская команды Узбекистана стали победителями международного кинологического конкурса «Верный друг» АрМИ-2021. Мужская и женская команды России - вторые. Третьими среди мужчин стали представители Белоруссии, а среди женщин представительницы Алжира.

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