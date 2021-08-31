31.08.2021 (15:30)

Тренировки по армейской тактической стрельбе помогли российской команде успешно выступить на конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2021

Дисциплина армейской тактической стрельбы, введенная недавно в боевую подготовку российской армии, позволит российским военным полицейским на равных конкурировать с лучшими иностранными командами на Армейских международных играх. Об этом сообщил тренер российской команды на конкурсе «Страж порядка» майор Виталий Рубель.

«Нам сильно помогли тренировки по армейской тактической стрельбе, которые мы дома выполняли «…», – заявил он.

По его словам, во время занятий в России команда тренировалась с новыми отечественными пистолетами Ярыгина калибра 9х19, применяемого в иностранных пистолетах, а также специально разыскали старые автоматы АКМ калибра 7,62 миллиметра, которые очень похожи на сербские «Заставы».

«На играх в Сербии мы используем иностранное оружие. В качестве автомата нам пришлось использовать освоить их калибр 7,62-миллиметровые автоматы Zastava М70», – отметил тренер.

Как заявил Рубель, также российским военным полицейским пришлось буквально за несколько дней освоить пистолеты Glock 17 калибра 9х19 миллиметра, с чем они успешно справились благодаря подготовке во время занятий по армейской тактической стрельбе на Родине.

«Больше всего мы беспокоились не за иностранное оружие, а за подготовку к конкурсам на автотехнике, думали что тут придется ездить на «Лендроверах» и были очень сильно в хорошем смысле удивлены, когда увидели, что сербская военная полиция для своих нужд закупила УАЗ «Патриот». Нам не пришлось привыкать к другим машинам», - подчеркнул офицер российской армии.

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

В финальный день соревнований судьи объявят команду-победителя, которой достанется переходящий кубок конкурса «Страж порядка».

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