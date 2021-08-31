31.08.2021 (14:45)

В Курской области специалисты РХБ защиты ЗВО ликвидировали последствия условного применения оружия массового поражения

В Курской области подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) во время тактико-специального учения обнаружили и провели ликвидацию последствий условного применения оружия массового поражения.

В ходе учения военнослужащие выполнили нормативы по огневой, физической и тактико-специальной подготовкам, после чего приступили к отработке задач в составе подразделений.

Специалисты РХБ защиты при помощи машин разведки РХМ-4, РХМ-6 и автомобильных лабораторий АЛ-4 провели засечку условных ядерных взрывов, анализ почвы и воздуха различных участков полигона Постоялые дворы, приступив к дальнейшей дегазации, дезактивации и дезинфекции всей прилежащей территории.

Заключительным этапам учения стала ликвидация последствий условной техногенной катастрофы после выброса ядовитых веществ на условном тяжелом промышленном предприятии в условиях противодействия разведывательно-диверсионных групп противника.

Всего к учению было привлечено свыше 400 военнослужащих РХБ защиты ЗВО, в нем задействовано около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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