Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2021 (14:45)

В Курской области специалисты РХБ защиты ЗВО ликвидировали последствия условного применения оружия массового поражения

В Курской области подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) во время тактико-специального учения обнаружили и провели ликвидацию последствий условного применения оружия массового поражения.

В ходе учения военнослужащие выполнили нормативы по огневой, физической и тактико-специальной подготовкам, после чего приступили к отработке задач в составе подразделений.

Специалисты РХБ защиты при помощи машин разведки РХМ-4, РХМ-6 и автомобильных лабораторий АЛ-4 провели засечку условных ядерных взрывов, анализ почвы и воздуха различных участков полигона Постоялые дворы, приступив к дальнейшей дегазации, дезактивации и дезинфекции всей прилежащей территории.

Заключительным этапам учения стала ликвидация последствий условной техногенной катастрофы после выброса ядовитых веществ на условном тяжелом промышленном предприятии в условиях противодействия разведывательно-диверсионных групп противника.

Всего к учению было привлечено свыше 400 военнослужащих РХБ защиты ЗВО, в нем задействовано около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Смоленской области разведчики ЗВО заблокировали условного противника на полевом вертодроме
С российскими военнослужащими в Приднестровье провели занятие по связи
В Калининградской области в рамках батальонного тактического учения морские пехотинцы поразили условного противника в море
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция

Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false