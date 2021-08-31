Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2021 (14:30)

В Смоленской области разведчики ЗВО заблокировали условного противника на полевом вертодроме

В Смоленской области военнослужащие разведывательной группы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) заблокировали подразделения условного противника на полевом вертодроме.

Разведчики в составе тактических групп совершили марш на бронемашинах «Тигр» в район выполнения задачи на дальности до 100 километров. Обнаружение мелких групп противника на подходе к территории полевой инфраструктуры и вертолетной площадки происходило с помощью применения БЛА «Элерон», после чего военнослужащими была организована блокировка каналов связи и управления между группами диверсантов.

Штурмовая группа выполнила противодиверсионные меры по обнаружению, организации засады и дальнейшего уничтожения ДРГ. При выполнении учебных задач использовалась тактика ликвидации противника по одиночке с помощью метательного холодного оружия и автоматов АК-12 с приспособлением бесшумной стрельбы.

Комплексные тактико-специальные занятия проводились как в ночное, так и дневное время суток. Всего для проведения занятий было задействовано более 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники разведгрупп общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С российскими военнослужащими в Приднестровье провели занятие по связи
В Калининградской области в рамках батальонного тактического учения морские пехотинцы поразили условного противника в море
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция
В Астраханской области боевые расчёты С-400 «Триумф» Западного военного округа выполнили нормативы по вождению боевых машин

Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Учения , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false