31.08.2021 (13:15)

В Тульской области военные медики ЗВО помогли свыше 1000 пациентам, болевшим коронавирусной инфекцией

За два месяца работы специалистов военно-медицинской службы Гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в городской больнице города Щёкино Тульской области из учреждения выписались свыше 1 тыс. пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Все выписанные пациенты прошли необходимый курс лечения в зависимости от тяжести течения болезни. После проведения ПЦР-исследования и получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию военные специалисты подготовили необходимые документы для выписки. Выздоровевшие граждане, получив рекомендации от лечащего врача, покинули медучреждения.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы работают 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения совместно с 20 врачами военных госпиталей ЗВО. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Также военные медики проводят вакцинацию местного населения на территории городского концертного зала в городе Туле.

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