31.08.2021 (13:45)
Около 1 тыс. зенитчиков ЦВО из Поволжья примут участие в учении на Юге России
В начале сентября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области около 1 тыс. зенитчиков гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) из регионов Поволжья примут участие в тактическом учении по прикрытию войск от воздушного нападения противника.
Военнослужащие накануне завершили комбинированные марши из Оренбургской, Самарской и Пензенской областей на полигон. Они выполнят боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1», из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.
Учение является одним из контрольных этапов обучения военнослужащих противовоздушной обороны крупнейшего в Поволжье воинского формирования.
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