Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2021 (13:30)

В Екатеринбурге совместную выставку РГО и Экспедиционного центра МО РФ посетило более 17 тыс. человек

Более 17 тыс. человек посетили совместную выставку Российского географического общества (РГО) и Экспедиционного центра МО РФ в Екатеринбурге. Экспозиция располагалась в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО), а также демонстрировалась на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Посетители увидели бронекатер БК-31, принимавший участие в Сталинградской битве в составе Волжской военной флотилии, а также гермошлем ГШ-6, космический скафандр типа «Орлан-Д» и другие атрибуты первых космических полетов. Кроме того, для посетителей выставки было представлено около 195 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов.

Совместная выставка РГО и Экспедиционного центра МО РФ будет доставлена из Екатеринбурга транспортной авиацией в Новосибирск. Ознакомиться с экспозицией можно будет в Новосибирской филармонии.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
На Северном флоте поощрили военнослужащих, отличившихся в ходе совместной работы с РГО
На форуме «Армия-2021» представят экспозицию, посвящённую совместной деятельности Русского географического общества и военных ведомств с 1845 года
В Казани открылась выставка работ Президента Русского географического общества Сергея Шойгу
В ходе экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» была обнаружена немецкая донная мина

Метки:
Центральный военный округ , ОСК "Центр" , Русское географическое общество
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false