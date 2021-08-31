31.08.2021 (13:30)

В Екатеринбурге совместную выставку РГО и Экспедиционного центра МО РФ посетило более 17 тыс. человек

Более 17 тыс. человек посетили совместную выставку Российского географического общества (РГО) и Экспедиционного центра МО РФ в Екатеринбурге. Экспозиция располагалась в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО), а также демонстрировалась на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Посетители увидели бронекатер БК-31, принимавший участие в Сталинградской битве в составе Волжской военной флотилии, а также гермошлем ГШ-6, космический скафандр типа «Орлан-Д» и другие атрибуты первых космических полетов. Кроме того, для посетителей выставки было представлено около 195 экспонатов, посвященных изучению европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов.

Совместная выставка РГО и Экспедиционного центра МО РФ будет доставлена из Екатеринбурга транспортной авиацией в Новосибирск. Ознакомиться с экспозицией можно будет в Новосибирской филармонии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице