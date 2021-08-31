31.08.2021 (13:00)

На территории Чебаркульского полигона состоялась выставка военной техники

На территории Чебаркульского полигона состоялась выставка военной техники, которая стоит на вооружении гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии.

Помимо техники зрители увидели несколько показательных выступлений, среди которых тактический эпизод действия разведчиков и «танковый вальс». Кроме того, для гостей выставки выступил вокальный дивизионный ансамбль «Гвардия».

Легендарный Челябинский танковый завод впервые показал широкой публике новый образец мощного бульдозера с дистанционным управлением.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Был организован контроль за соблюдением масочного режима на территории полигона. Лица с признаками простудного заболевания не допускались до участия в выставке военной техники.

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