31.08.2021 (14:00)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Москве в Национальном центре управления обороной Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

В ходе совещания рассматривались различные вопросы, в том числе касающиеся подготовки военных кадров. В частности, глава военного ведомства приказал задействовать офицеров войскового звена в обучении кадров, которых готовят ведомственные вузы.

«Для подготовки военных кадров – в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике – помимо преподавателей, привлекать офицеров войскового звена», – распорядился Сергей Шойгу.

Также министр сообщил, что в российских военных вузах 1 сентября приступят к занятиям 7 тыс. иностранных военнослужащих из 58 государств: «Завтра в образовательных организациях Министерства обороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше 2,5 тыс. слушателей, 61 тыс. курсантов, 7 тыс. военнослужащих из 58 стран, а также 15 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений, в том числе ребята из Сирии, Лаоса, Монголии, Таджикистана и Южной Осетии».

Генерал армии Сергей Шойгу попросил своих заместителей, а также главнокомандующих видами Вооружённых Сил и командующих родами войск, начальников вузов, командиров всех степеней обеспечить высокое качество образовательного процесса, принять в нём личное участие.

«Торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний и началу учебного года, пройдут во всех учебных заведениях Министерства обороны», – сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны отметил, что российская сборная лидирует на Армейских международных играх (АрМИ-2021), которые стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения. Её основными соперниками являются команды из Китая, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Вьетнама. Впереди ещё несколько соревновательных дней. Сергей Шойгу пожелал российским военнослужащим выдержки, удачи и убедительных побед.

По его словам, АрМИ-2021 стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения. В составе участников 42 страны, в том числе пять новых. Конкурсы принимают 11 государств, впервые - Алжир, Вьетнам, Катар и Сербия».

«Все эксперты и зрители замечают, что конкуренция значительно выросла. За каждый балл разворачивается по-настоящему жаркая борьба. Команды отделяют друг от друга буквально секунды, а на конкурсах «Глубина» и «Эльбрусское кольцо» - доли секунды», - подчеркнул министр.

Затем Сергей Шойгу перешел к итогам Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021», во время которого Минобороны России заключило 45 госконтрактов более чем на 0,5 трлн рублей. Он отметил, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска.

Глава военного ведомства сообщил, что в МВТФ «Армия-2021» приняли участие представители 117 иностранных государств, в том числе 36 - высокого уровня.

«Около полутора тысяч отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», - добавил министр.

Далее Сергей Шойгу заявил, что доля современной техники в Вооружённых Силах РФ превысит 70%. «За восемь месяцев этого года, – заявил министр, – в Вооружённые Силы поставлено свыше 15 с половиной тысяч нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники. К концу года доля современной техники должна составить 71,9 процента».

Еще одним вопросом повестки селектора было выполнение приоритетных программ государственного оборонного заказа за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идёт о создании самолётов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, которые будут определять облик Воздушно-космических сил в ближайшем будущем. «Планомерно увеличиваем их долю в объёме закупаемой авиационной техники», - сказал Сергей Шойгу.

«В прошлом году, - продолжил он, - ввели кредитную схему финансирования госконтрактов на опережающую поставку такого вооружения. Благодаря этому удалось не только ускорить оснащение воинских частей современными образцами, но и снизить их стоимость».

Министр подчеркнул, что многолетние контракты гарантируют предприятиям стабильную загрузку, позволяют им увеличивать зарплату работников и осуществлять различные социальные проекты.

«Сегодня заслушаем руководство Объединённой авиастроительной корпорации о выполнении обязательств перед Министерством обороны», - анонсировал Сергей Шойгу закрытую часть селекторного совещания.

Затем министр перешел к обсуждению вопросов, связанных с ликвидацией экологического ущерба на военных объектах в Арктике. «Решением данной проблемы Министерство обороны занялось в 2014 году. За это время только в рамках проекта по очистке Арктики из региона вывезено более 26 тысяч тонн металлолома. В прошлом году мы развернули экологические работы на территории страны», - сказал Сергей Шойгу. По его словам, до 2023 года планируется ликвидировать загрязнения на восьмидесяти одном объекте.

«На 53-х из них загрязнитель полностью устранён собственными силами. Очищено более 40 гектаров территории, собрано свыше трёх тысяч тонн металлолома, шести тысяч тонн нефтесодержащих и пяти тысяч кубометров твёрдых отходов. Это позволило значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня узнаем, что ещё предстоит сделать на этом важном направлении», - сказал министр.

Далее Сергей Шойгу перешел к обсуждению событий в Афганистане. «Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», – сказал министр. Он напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолёты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ - Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана. К мероприятию привлекались три самолёта Ил-76МД и один самолёт Ил-62.

Министр выразил благодарность российским лётчикам, медицинскому персоналу за оперативную и чёткую работу.

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