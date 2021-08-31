31.08.2021 (11:00)

В рамках Армейских международных игр-2021 сегодня проходят этапы соревнований 16 конкурсов

Сегодня, 31 августа, в г. Ханое (Вьетнам) состоятся торжественные церемонии открытия конкурсов Армейских международных игр – 2021 «Аварийный район» и «Снайперский рубеж».

В соревнованиях аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район» примут участие команды России, Беларуси, Вьетнама, Лаоса и Мали. В ходе конкурса подразделения спасателей будут соревноваться в умении предотвращать аварийные и чрезвычайные ситуации.

В конкурсе войсковых снайперов «Снайперский рубеж» (дивизион «СВД») примут участие семь сборных из России, Бангладеш, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Лаоса и Узбекистана.

Сегодня, после церемоний открытия, начнутся соревнования на первых этапах данных конкурсов.

В Иране состоится торжественная церемония закрытия конкурса военных водолазов «Глубина», в котором принимали участие команды России, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая и Сирии.

На этом морском конкурсе водолазы соревновались в умении скоростного подводного плавания, ориентирования, демонстрировали свой профессионализм в умении проводить спасательные работы на глубине. Первую ступень пьедестала конкурса «Глубина» разделили команды России и Ирана, на втором месте военнослужащие Китая, на третьем – Сирии.

В рамках десятого соревновательного дня АрМИ-2021 завершатся состязательные части конкурсов «Тактический стрелок» (Россия), «Соколиная охота» (Казахстан), «Безопасная среда» (Китай) и «Полевая кухня» (Узбекистан).

Вторые этапы пройдут на конкурсах «Танковый биатлон» (Алабино), «Кубок моря» (Иран), «Эльбрусское кольцо» (Кабардино-Балкария) и «Страж порядка (Сербия).

На конкурсах «Снайперский рубеж» (дивизион «Профессионал»), (Белоруссия), «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота» (Казахстан), «Безопасная среда» (Китай) и «Полевая кухня» (Узбекистан) пройдут третьи этапы соревнований, а на конкурсах «Десантный взвод» (Рязань), «Отличники войсковой разведки» (Новосибирск), «Тактический стрелок» (Рязань) и «Уверенный прием» (Белоруссмя) – четвертые.

На конкурсе «Полярная звезда» (Белоруссия) состоится шестой этап состязаний.

Кроме того, на шести конкурсах состоятся тренировки команд и подготовка вооружения, военной и специальной техники к соревнованиям («Суворовский натиск», «Чистое небо» (Китай), «Мастер оружейник» (Иран), «Открытая вода» (Муром), «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» (Тюмень).

Военнослужащие, принимавшие участие в конкурсах «Морской десант», «Мастера бронетанковой техники», «Военное ралли» и «Конный марафон» сегодня убывают в места постоянной дислокации.

Справочно:

Армейские международные игры–2021 проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

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