31.08.2021 (12:45)

Определены победители в 16 конкурсах Армейских международных игр–2021

Сегодня в объединенном пресс-центре Армейских международных игр на традиционном брифинге для журналистов главный судья АрМИ–2021 генерал-майор Александр Перязев рассказал о прошедших и предстоящих конкурсах.

По информации главного судьи, на сегодняшний день подведены итоги соревнований еще в пяти конкурсах АрМИ–2021: «Военно-медицинская эстафета», «Авиадартс», «Воин мира», «Армия культуры» и «Верный друг». Всего закрыты 16 конкурсов из 34.

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации одержала победу в 11 завершившихся соревнованиях.

В конкурсе летных экипажей «Авиадартс» лучшие результаты показали российские пилоты, на втором месте – Республика Беларусь, бронза – у китайской команды.

«С завтрашнего дня экипажи приступят к совершению перелетов на аэродромы базирования», – сообщил главный судья игр.

В «Военно-медицинской эстафете» победу одержала команда Республики Узбекистан, второе место заняла Российская Федерация, третье – Китайская Народная Республика.

В конкурсе «Воин мира» первое место завоевала – Армения, второе – Россия, третье – Казахстан.

В состязании творческих коллективов вооруженных сил «Армия культуры» принимали участие 20 команд. По итогам конкурса первое место у России, второе – у Китая, третье – у Белоруссии.

В Алжире завершился конкурс специалистов служебного собаководства «Верный друг», судьями подведены итоги, состоялась церемония закрытия состязаний. Первое место взяли военные кинологи из Узбекистана, второе – российские специалисты, третье – белорусские.

Кроме того, вчера во Вьетнаме состоялась церемония открытия конкурсов «Аварийный район» и «Снайперский рубеж».

Завершились первые этапы конкурсов «Суворовский натиск» в Китае и «Страж порядка» в Сербии.

По результатам трех проведенных этапов соревнования «Тактический стрелок» в Рязани первое место занимает сборная России, второе – Китая, третье – Казахстана. По словам генерал-майора Александра Перязева, все 18 команд-участниц состязаний зашли в зачет.

В Иране завершился четвертый этап конкурса «Мастер-оружейник». Лидирует сборная Ирана, второе место занимает Узбекистан, третье – Россия.

Армейские международные игры в этом году проводятся с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 государств: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Всего в АрМИ–2021 участвуют более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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