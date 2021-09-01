01.09.2021 (00:00)

Министр обороны России поздравил сотрудников, курсантов и воспитанников военных учебных заведений с Днем знаний

Уважаемые слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники и воспитанницы президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального училищ и кадетских корпусов, учащиеся общеобразовательных школ!

Уважаемые руководители, преподаватели и работники образовательных учреждений!

Дорогие ветераны!

По сложившейся традиции 1 сентября Россия отмечает День знаний. В военных вузах и образовательных учреждениях страны начинаются занятия. В учебные классы и лекционные аудитории пришли тысячи молодых людей, чтобы овладеть новыми знаниями, умениями и навыками.

Мы начинаем учебный год с оптимизмом и новыми надеждами, большими планами и хорошими перспективами.

Система военного образования основана на цифровой образовательной среде. Развивается электронная библиотека учебных и научных организаций, в учебный процесс внедрены единые базовые электронные учебники и передовые разработки современной науки и техники, используются современные и перспективные образцы вооружения, военной техники и тренажерные комплексы. Вся деятельность образовательных организаций – от приема до выпуска – автоматизирована и объединена в общей информационно-образовательной системе.

Наращивается и совершенствуется учебно-материальная база образовательных учреждений. Отличительными чертами учебного заведения Минобороны России являются современно оснащенные учебные лаборатории и спортивные комплексы, бассейны и ледовые дворцы, тренажерные залы и залы игровых видов спорта.

Профессорско-преподавательский состав постоянно пополняется высококвалифицированными педагогами и наставниками, имеющими практический опыт службы в войсках и выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации.

Уверен, что личный состав образовательных организаций Минобороны России направит все силы, энергию и знания на подготовку квалифицированных военных кадров, способных решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности.

Поздравляю с Днем знаний и началом учебного года!

Желаю новых достижений и побед, крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, службе и труде на благо нашей Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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