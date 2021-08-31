31.08.2021 (12:15)

Стартовал заключительный этап конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова стартовал заключительный этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок».

В ходе этапа «Группа» участники выполняли упражнения в составе пары и в составе полной группы военнослужащих.

Второе выполняемое упражнение – «освобождение раненого заложника». Его особенностью является то, что во время его выполнения, участники спешиваются из кузова автомобиля и занимают огневые позиции в готовности вступить в огневой контакт. Действуя в составе группы из четырех человек, конкурсанты уничтожают появляющиеся цели. В это время два стрелка выдвигаются к раненому, поражая все видимые цели, и оказывают доврачебную помощь путем наложения жгута, после чего укладывают его на носилки и выдвигаются к автомобилю для дальнейшей эвакуации с поля боя автомобильным транспортом. Оставшаяся на поле боя пара выдвигается на фланги и поражает мишени, прикрывая отход группы.

Оценивались участники по временным показателям, правильности выполнения заданий и точности стрельбы военнослужащих.

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