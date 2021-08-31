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31.08.2021 (11:50)

В Ленинградской области экипажи транспортной авиации ЗВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты

В Ленинградской области с аэродрома транспортного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) экипажи транспортной авиации выполнили учебно-тренировочные полеты. Они на самолетах Ан-26, Ан-72 и многоцелевых вертолетах Ми-8МТВ отработали взлет и посадку, совершили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.

Кроме того, летчики отработали радиообмен с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.

Всего было выполнено 3 летные смены, летчики совершили свыше 40 вылетов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Авиация , ВВС , Военно-транспортная авиация
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