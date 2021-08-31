31.08.2021 (11:30)

Российские спецназовцы приступили к финальному этапу конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021

Участники конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 приступили к заключительному этапу соревнований среди подразделений специального назначения девяти стран.

По замыслу заключительного этапа группа спецназа, покидая район проведения специального мероприятия, попала в условную засаду и встречным огнем из автоматов АКС-74, снайперских винтовок СВД с расстояния от 50 до 150 метров поразила 20 мишеней, имитирующих противника. Затем группа российских спецназовцев совершила марш-бросок на 5 километров к месту сбора для запланированной эвакуации.

Следующим испытанием стало преодоление полосы препятствий на финише, которая включала в себя динамическую стену, наклонную лестницу, искусственный завал, препятствие с проломом, забор и ров.

Прибыв к месту сбора, российские военнослужащие, заняв круговую оборону и обозначив площадку для эвакуации, прошли проверку комплектности снаряжения и штатного вооружения.

Конкурс «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств: России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

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