31.08.2021 (11:20)

Российские военные полицейские не уступили сербским коллегам на огневом этапе конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Кралеве

Российские участники международного конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка» в Сербии идут вровень с хозяевами соревнований по итогам первого, огневого этапа соревнований, который прошел сегодня на полигоне Жича в Кралеве.

По итогам работы судейской комиссии, оценившей результаты индивидуальных стрельб участников из шести стран, сборные России и Сербии набрали одинаковое количество баллов, 631, и делят между собой первую строчку рейтинга. На втором месте команда Казахстана с 482 баллами, а на третьем ­– участники из Ирана, с 403 очками.

Четвертое и пятое места по итогам первого соревновательного дня заняли сборные Кипра (163 очка) и Катара (100 очков). В индивидуальном зачете лучшие результаты показали военные полицейские из Сербии Никола Крстич (фактор попадания по мишеням 1,98) и Петар Вукашинович (фактор попадания 1,67), а также россиянин Алексей Гладков с коэффициентом результативности стрельбы 1,36.

Согласно правилам этапа, команды выдвинули на этап по три участника. Каждый из них должны были поразить по пять грудных мишеней из пистолета Glock 17 и по пять ростовых мишеней из автомата Zastava M70. Грудные мишени находились на расстоянии 10 метров от огневого рубежа, а ростовые — в 100 метрах от места стрельбы.

При этом на директрисе расставлены щиты с полупрозрачным покрытием, попадание по которым влечёт за собой начисление штрафных секунд. Чтобы избежать этого, каждый конкурсант должен был несколько раз переместиться вдоль линии огня сначала с пистолетом, а затем с автоматом. Оружие должно было быть направлено строго в сторону мишеней.

По каждой цели нужно было выстрелить минимум дважды. Чем меньше времени на стрельбу по всем десяти мишеням участник потратил с того момента, как прозвучит команда «Пальба» (серб. «Огонь» — прим.), тем лучше результат.

Следующим этапом конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 станет тактическая стрельба.

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