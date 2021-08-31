31.08.2021 (09:30)

Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Совершенный» провели ракетные стрельбы в Японском море

Корабли поочерёдно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне (ПВО) в одном из морских полигонов боевой подготовки.

Боевые расчёты выполнили ракетную стрельбу зенитным ракетным комплексом ЗРК «Редут» по ракетам-мишеням «Малахит», выпущенным с малого ракетного корабля «Иней», который имитировал условного противника.

Воздушные цели были своевременно выявлены и взяты на сопровождение. После входа крылатых ракет в зону поражения они были успешно уничтожены выпущенными с корветов ракетами ПВО ЗРК «Редут».

Стрельбы прошли без замечаний. Все системы и зенитный ракетный комплекс отработали в штатном режиме.

Выполнение боевого упражнения обеспечивал беспилотный летательный аппарат Морской авиации ТОФ.

Справочно: корветы «Совершенный» и «Громкий» - первый и второй серийные корветы проекта 20380 построенные на Амурском судостроительном заводе. «Совершенный» введен в состав Тихоокеанского флота в 2017 году, «Громкий» - в 2018 году. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабли проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице