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31.08.2021 (09:15)

В российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за летний квартал

За летний квартал учреждение вылечило более 250 человек. Специалистами военного госпиталя было прооперировано 5 человек. В целях исключения случаев заболевания коронавирусной инфекцией российских военнослужащих в Приднестровье и членов их семей, а также гражданского персонала регулярно проводились профилактические мероприятия.

Специалисты российского военного госпиталя в Приднестровье на постоянной основе оказывают квалифицированную помощь членам семей военнослужащих, ветеранам войны и вооруженных сил, а также труженикам тыла и местным жителям.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Медицина
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