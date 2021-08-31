31.08.2021 (09:15)
В российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за летний квартал
За летний квартал учреждение вылечило более 250 человек. Специалистами военного госпиталя было прооперировано 5 человек. В целях исключения случаев заболевания коронавирусной инфекцией российских военнослужащих в Приднестровье и членов их семей, а также гражданского персонала регулярно проводились профилактические мероприятия.
Специалисты российского военного госпиталя в Приднестровье на постоянной основе оказывают квалифицированную помощь членам семей военнослужащих, ветеранам войны и вооруженных сил, а также труженикам тыла и местным жителям.
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