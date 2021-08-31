31.08.2021 (10:30)

В Ленобласти подразделения РЭБ ЗВО перехватили управление беспилотником условного противника

В Ленинградской области расчёты новых комплексов радиоэлектронного противодействия «Силок» подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) отработали перехват управления и принуждение к посадке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.

По замыслу учения неопознанные БЛА различных модификаций осуществляли попытки вторжения в закрытое для полётов воздушное пространство. Применив оборудование комплекса «Силок», военнослужащие выполнили поиск, определили координаты условных воздушных нарушителей и вынудили их приземлиться. Инженерно-саперные подразделения обезвредили самодельные взрывные устройства, установленные на беспилотниках. Группы быстрого реагирования военной полиции провели задержания операторов, управлявших БЛА.

В тренировке приняли участие около 500 военнослужащих, порядка 50 единиц вооружения и специальной техники.

Комплекс «Силок» позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные летательные аппараты различных типов с широким диапазоном рабочих частот.

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