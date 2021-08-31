31.08.2021 (10:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги юнармейского лета

В рамках мероприятия, на которое пригласили юнармейцев и их родителей состоялся концерт, наградили отличившихся юнармейцев, а также вручили грамоты и благодарственные письма руководителям юнармейского отряда в Приднестровье.

В ходе летних каникул юнармейцы приняли участие в различных военно-патриотических мероприятиях, среди которых была и военно-патриотическая акция «Свеча Памяти» посвященная началу Великой Отечественной войне. Также для юнармейцев было организовано много экскурсий по региону и проведены различные конкурсы и состязания.

Подводя итог юнармейского лета, летний лагерь «Красная Звезда» принял и организовал досуг для 300 детей.

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