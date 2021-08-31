31.08.2021 (08:45)
В военном госпитале ВВО в Забайкалье свыше 22 тыс. человек вакцинировались от короновирусной инфекции «COVID-19»
Всего, в настоящий момент привито уже свыше 22 тысяч человек. Вакцинация осуществляется на базе военного госпиталя ВВО в Чите, военной поликлинике и филиалах военно-медицинского учреждения, дислоцированных в городе Борзя и поселке Горный.
Процедура выполняется по желанию, с письменного согласия прививаемых. Помимо этого, перед вакцинацией проводиться тщательный медицинский осмотр врачом - терапевтом.
Отметим, что согласно условиям применения, препарат Гам-Ковид-Вак «Спутник-V» транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам его размораживают.
За время проведения вакцинации случаев осложнений или непереносимости препарата выявлено не было.
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