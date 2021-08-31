31.08.2021 (10:00)

Военнослужащие ЦВО к очагам пожаров на востоке Свердловской области доставили более 50 тонн воды

Экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) к очагам пожаров на территории Пышминского городского округа Свердловской области доставили более 50 тонн воды.

Военнослужащие ЦВО осуществляют забор воды, ее доставку и проводят проливку участков тления, а также почвы на направлениях, где остается угроза перехода огня на населенные пункты.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина для помощи населению в тушении природных пожаров на территории Пышминского городского округа Свердловской области, где имеется угроза перехода огня на населенные пункты (п. Крутоярский, д. Смородинка и с. Чернышево), был создан отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он был сформирован из состава военнослужащих соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона.

В состав отряда включены 5 единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, грузовые автомобили повышенной проходимости КамАЗ и более 20 военнослужащих.

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