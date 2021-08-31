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31.08.2021 (08:30)

В Исламской Республике Иран стартовал четвертый этап Международного конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

Фото Видео

В состязаниях принимают участие команды из четырех стран мира: Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Республика Узбекистан, Республика Вьетнам. Перед началом четвертого этапа участники прошли инструктаж по требованиям безопасности.

Оружейный биатлон - эстафета, включает в себя разборку
и сборку, а также ремонт и стрельбу из трех видов оружия: автомата Калашникова, пулемета, и пистолета CZ-75. Между зачетными точками — дистанция в 300 метров. Бойцы преодолевают ее в полной амуниции в сильную жару. За каждый упавший элемент или непопадание по цели участники получат штрафное время. Первыми состязания начинают команды Исламской Республики Иран и Республики Узбекистан, после выступают Республика Вьетнам и Россия.

Российскую команду на международном конкурсе «Мастер-оружейник» представила команда Пензенского артиллерийского инженерного института, победители всеармейского этапа конкурса «Мастер-оружейник», проходившего на базе филиала ВА МТО (г. Пенза).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Конкурсы
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