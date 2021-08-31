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31.08.2021 (08:15)

Участники конкурса «Кубок моря» АрМИ-2021 после завершения игр примут участие в международном учении в Каспийском море

Экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, Военно-морских сил Ирана, Азербайджана и Казахстана после завершения конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года примут участие в совместном военно-морском учении. Об этом сообщил глава российской делегации заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

«Наши встречи с Военно-морскими силами Ирана являются ежегодными и постоянными. Мы в и прошлом году встречались не только на площадке Армейских международных игр, но и проводили совместные учения, которые достойно были оценены как командованием Военно-морских сил (Ирана), так и командованием Военно-Морского Флота России. Во всех наших мероприятиях основная цель это – отработка взаимодействия, понимание друг друга. Ведь основа действий моряков на море – это дружба.

Сразу после завершения «Кубка моря» у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-Морского Флота России, ВМС, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море», – заявил контр-адмирал Сергей Екимов в иранском порту Энзели.

В конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021, который впервые проходит в Иране (в предыдущие несколько лет страной-хозяйкой выступал Азербайджан), принимают участие малые ракетные и артиллерийские корабли ВМФ Азербайджана, Казахстана, Ирана и России. Каспийская флотилия представлена малыми ракетными кораблями «Махачкала» и «Астрахань». Штабным кораблём, на котором находятся главы делегаций всех стран, является спасательный буксир службы поисковых и аварийно-спасательных работ флотилии СБ-738.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Кубок моря
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