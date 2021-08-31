31.08.2021 (09:45)

На Танковом биатлоне стартуют полуфинальные заезды

Сегодня, 31 августа, на подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр–2021 состоятся два полуфинальных заезда конкурса «Танковый биатлон».

Полуфиналы проводятся в формате командной эстафеты. В ней принимают участие команды, отобранные по итогам индивидуальной гонки. Порядок преодоления трассы определялся жребием.

По результатам жеребьёвки в первом заезде встретятся команды Киргизии (танк зеленого цвета) и Таджикистана (танк желтого цвета).

Вторыми на старт выйдут команды Казахстана (танк зеленого цвета), России (танк синего цвета), Китая (танк желтого цвета) и Азербайджана (танк красного цвета).

В ходе эстафеты три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Завтра, 1 сентября, в полуфинальных заездах будут соревноваться танкисты второго дивизиона, представляющие Южную Осетию, Лаос и Мьянму. Затем за право участвовать в финальном заезде сразятся танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии.

Начло первых полуфинальных заездов в 11:00. Всего в них примут участие 13 команд.

Финальная эстафета второго дивизиона пройдет 3 сентября, а первого – 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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