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31.08.2021 (08:00)

Сборные команды ВМФ России и ВМС Ирана стали победителями международного конкурса «Глубина» в Иране

По итогам шести дней соревнований сборная команда ВМФ России и сборная команда ВМС Ирана набрали равное количество баллов - 5449, и заняли первое место в соревнованиях. Команда военных водолазов из Китая набрала 3776 баллов и заняла второе место в конкурсе. Третье место с результатом 3293 балла заняла команда Сирийской Арабской Республики.

Сегодня в расположении Военно-Морской базы ВМС Ирана, где проходил конкурс, состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие конкурса "Глубина-2021".

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021», проводился в рамках «Армейских международных игр – 2021» в период с 23 августа по 1 сентября 2021 года.

В конкурсе принимают участие команды военных водолазов из шести стран Ирана, России, Венесуэлы, Индии, Китая и Сирии.

Конкурс проходит в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне Военно-морской базы в морском порту города Конарак, на берегу Оманского залива.

Конкурс включает соревнования из шести упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодке», «Фланец» и «Канат».

Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии, под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Глубина , Водолазы
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