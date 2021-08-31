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31.08.2021 (07:15)

В Хабаровске состоялся выпуск молодых лейтенантов из Дальневосточного государственного университета путей сообщения

37 дипломированных специалистов железнодорожников изъявили желание стать офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации и заключили с Министерством обороны РФ первые контракты о прохождении военной службы.

Мероприятие началось с выноса Государственного флага РФ, флага ДВГУПС и флага ВУЦ под исполненный военным оркестром штаба Восточного военного округа Государственный гимн России.

После выхода выпускников под бой малого барабана и оглашения приказа Министра обороны Российской Федерации о присвоении первого воинского звания «лейтенант», ректором ДВГУПС, начальником ВУЦ, были вручены дипломы выпускникам, нагрудные знаки и жетоны с личными номерами.

Далее молодые лейтенанты отправятся к местам прохождения дальнейшей службы в соединения и воинские части железнодорожных войск Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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