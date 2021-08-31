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31.08.2021 (07:00)

Уникальный передвижной музей военной истории «Поезд Победы» с 1 сентября начнёт работу во Владивостоке

Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен военной истории родной страны. Зрители смогут увидеть мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные вагоны, штабной вагон и бронепоезд, Победу и возвращение домой.

В экспозиции задействовано более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки.

В течение всего времени пребывания в Приморье «Поезда Победы» рядом на железнодорожной платформе с 17.00 до 19.00 жителей края ждут живые концерты известных творческих коллективов города. Проект реализуется общественными организациями при поддержке Тихоокеанского флота.

Посещение поезда будет организовано экскурсиями. Для того чтобы побывать в уникальном музее необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Учения , Войска связи
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