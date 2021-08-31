31.08.2021 (07:00)
Уникальный передвижной музей военной истории «Поезд Победы» с 1 сентября начнёт работу во Владивостоке
Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен военной истории родной страны. Зрители смогут увидеть мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные вагоны, штабной вагон и бронепоезд, Победу и возвращение домой.
В экспозиции задействовано более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки.
В течение всего времени пребывания в Приморье «Поезда Победы» рядом на железнодорожной платформе с 17.00 до 19.00 жителей края ждут живые концерты известных творческих коллективов города. Проект реализуется общественными организациями при поддержке Тихоокеанского флота.
Посещение поезда будет организовано экскурсиями. Для того чтобы побывать в уникальном музее необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.