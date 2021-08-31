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31.08.2021 (06:45)

Связисты Амурского общевойскового объединения ВВО покажут свой профессионализм в ходе учения

Мероприятие началась с отработки действий по учебной тревоге, выходу техники из парков боевых машин и совершению марша в назначенные районы для выполнения поставленных задач.

 В течении нескольких дней военные связисты отработают вопросы в развертывания элементов основных и запасных узлов связи, а также их инженерному оборудованию  и маскировке. Установят высокоскоростные защищенные, цифровые линии связи с применением современных средств радиорелейной, космической и специальной связи.

В ходе тренировки военные связисты, во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отработают мероприятия по повышению, за счет использования оборудования БпЛА, дальности работы радиосетей организованных при помощи радиостанций систем «Азарт» и «Акведук». 

В целях повышения живучести узлов связи и системы управления, будут отработаны нормативы по передаче связи и управления от одного узла связи другому, свертыванию узлов связи и выводу их из – под удара высокоточного оружия условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Войска связи
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