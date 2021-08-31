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31.08.2021 (06:30)

Учение «Селенга-2021» пройдет на территории Монголии в сентябре-октябре текущего года

Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев рассказал, что учение «Селенга-2021» пройдет с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии. Всего в мероприятии спланировано участие от Восточного военного округа и ВС Монголии до 1400 военнослужащих.

Кроме того, согласована тематика  учения, порядок практических действий подразделений, организация питания и бытового обслуживания, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

В текущем году «Селенга» состоится на территории Монголии, в нем планируется задействовать подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия.

В рамках празднования 100-летия образования Вооруженных Сил Монголии спланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения
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