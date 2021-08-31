31.08.2021 (05:45)

Свыше 5 тыс. военнослужащих войск связи ВВО вышли на полигоны в рамках стартовавшего тактико-специального учения

В частности в Забайкальском крае военнослужащие соединения и подразделений управления общевойсковой армии ВВО совершили организованный марш в районы предстоящих действий, где развернули основные и запасные командные пункты, подвижные пункты управления и узлы связи. В ходе выдвижения военнослужащие в составе подразделений отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Для безопасного движения техники специалистами инженерных войск с использованием комплектов разминирования, специальной одежды и служебных собак была осуществлена инженерная разведка местности.

В рамках учения военнослужащим предстоит отработать действия по обеспечению штабов, соединений и подразделений всеми видами связи, в том числе, спутниковой и видеоконференцсвязью. Помимо этого задачами ТСУ является совершенствование слаженности действий подразделений при работе на автоматизированных системах управления, а также повышение устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника.

При этом будут применены современные цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи, а также станции спутниковой и радиорелейной связи, новейшие командно-штабные машины на базе бронеавтомобиля «Тигр». Тактико-специальное учение продлится до конца недели.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице