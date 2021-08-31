31.08.2021 (06:00)

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан завершился командный этап «Военно-медицинской эстафеты»

На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия (ров, брёвна, воронки, завал, колючую проволоку), соблюдая правила маскировки, оказать первую медицинскую помощь условно раненому и оттащить его в укрытие, извлечь условно раненого из БТР-80. Участники состязаний также оборудовали переправу раненых через входную преграду.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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