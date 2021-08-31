Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2021 (06:00)

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан завершился командный этап «Военно-медицинской эстафеты»

На специально оборудованной трассе женские и мужские команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия (ров, брёвна, воронки, завал, колючую проволоку), соблюдая правила маскировки, оказать первую медицинскую помощь условно раненому и оттащить его в укрытие, извлечь условно раненого из БТР-80. Участники состязаний также оборудовали переправу раненых через входную преграду.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Девушки военнослужащие показывают высокие результаты на Армейских международных играх, а иногда и опережают мужчин
Замминистра обороны России Александр Фомин посетил закрытие конкурса Армейских международных игр «Верный друг»
Во Вьетнаме прошла жеребьевка конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021
Российские снайперы заняли первое и третье места в финальном конкурсном упражнении парного зачета международного конкурса «Снайперский рубеж»

Метки:
Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ) , АрМИ , Медицина , Военно-медицинская эстафета
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false