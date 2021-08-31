31.08.2021 (05:00)

Международные команды совершили высокогорное десантирование в районе горы Эльбрус

В рамках международного конкурса «Эльбрусское кольцо» военнослужащие высокогорных подразделений выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие совершили десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Вертолеты Ми-8 выполнили около 15 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. метров.

Подразделение в полном составе десантировалось посадочным способом из вертолета Ми-8, вышло в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования.

После чего группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа (скальные, ледовые, снежные, осыпи), отработали ориентирование в условиях высокогорья.

Всего в соревнованиях задействовано более 90 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Справочно: в соревновании принимают участие команды от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

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