31.08.2021 (04:00)

В Узбекистане на горном полигоне Фориш состоялся предпоследний этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021

В Узбекистане на горном полигоне Фориш состоялся пятый, предпоследний, этап международного конкурса Армейских международных игр 2021 года «Полевая кухня».

Повара из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана в течение четырёх часов соревновались в приготовлении блюд по второму варианту установленного меню. После представления судьям приготовленных блюд, участники завершили свое участие в соревновательной программе конкурса. Уже через несколько часов в профессиональный спор вступят пекари. Их заданием станет приготовление хлеба и каравая.

Справочно: конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр 2021 года проводится в Узбекистане на полигоне Фориш и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечка хлеба в соответствии с меню».

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