31.08.2021 (03:05)

Этап индивидуальной стрельбы завершился на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» в Новосибирске

Этап «Стрельба индивидуальная» завершился на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» в Новосибирске.

В течение двух дней участники конкурса демонстрировали навыки метания ножей и пехотных лопаток на точность, метания учебных ручных гранат, стрельбы из таких видов оружия, как автомат АК-74 и АК-12, ручной пулемет Калашникова ПКМ, пистолет Ярыгина, снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ручной гранатомет (РПГ), а команды Индии и Китая из стрелкового оружия, которое привезли с собой.

Лучшими в метании ножей и пехотных лопаток на точность стали разведчики Республики Узбекистан. Второй и третий результат продемонстрировали военнослужащие из Китайской Народной Республики и Российской Федерации. В метании учебных гранат всех превзошли разведчики Республики Беларусь. Окончательные итоги IV этапа будут подведены 01 сентября, когда участники соревнований выполнят стрельбы из штатного стрелкового оружия в составе разведывательных групп.

По итогам трёх этапов Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» лидирует команда военнослужащих из России. Следом идут разведчики из Китая и Узбекистана.

В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини.

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