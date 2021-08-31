31.08.2021 (05:15)

Более 3.5 тысяч жителей Хакасии провакцинировали военные врачи ЦВО

В мобильном пункте вакцинации жители прививались тремя видами вакцины, такими как Гам-Ковид-Вак (Спутник-V), ЭпиВакКорона и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Перед вакцинацией военные врачи проводили общий осмотр состояния здоровья жителей, проверяли артериальное давление, содержание кислорода в крови и проводили замер температуры тела. Кроме этого, при постановке однокомпонентной вакцины уточняются дополнительные сведения, а именно возраст, период первой вакцинации или период перенесенной болезни COVID-19. После этого пациенты допускались врачами к постановке вакцины.

За период работы мобильного пункта военные специалисты провакцинировали двумя компонентами более 3,5 тысяч жителей республики.

На сегодняшний день военнослужащие прекратили работы по вакцинации и провели свёртывание палатки и оборудования.

Пункт вакцинации был развернут по просьбе местной администрации с целью снижения потока посетителей в стационарных прививочных пунктах.

Как сообщалось ранее, Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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