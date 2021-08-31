Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2021 (05:15)

Более 3.5 тысяч жителей Хакасии провакцинировали военные врачи ЦВО

В мобильном пункте вакцинации жители прививались тремя видами вакцины, такими как Гам-Ковид-Вак (Спутник-V), ЭпиВакКорона и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Перед вакцинацией военные врачи проводили общий осмотр состояния здоровья жителей, проверяли артериальное давление, содержание кислорода в крови и проводили замер температуры тела. Кроме этого, при постановке однокомпонентной вакцины уточняются дополнительные сведения, а именно возраст, период первой вакцинации или период перенесенной болезни COVID-19. После этого пациенты допускались врачами к постановке вакцины.

За период работы мобильного пункта военные специалисты провакцинировали двумя компонентами более 3,5 тысяч жителей республики.

На сегодняшний день военнослужащие прекратили работы по вакцинации и провели свёртывание палатки и оборудования.

Пункт вакцинации был развернут по просьбе местной администрации с целью снижения потока посетителей в стационарных прививочных пунктах.

Как сообщалось ранее, Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные медики танковой армии ЗВО приступили к вакцинации жителей города Тула на базе городского концертного зала
Новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года
Участники конкурса АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета» посетили Самарканд
В Нижегородской области на полигоне Мулино была отработана эвакуация тяжелораненых пациентов полевого госпиталя

Метки:
COVID-19 , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false