30.08.2021 (22:30)

Замминистра обороны России Александр Фомин посетил закрытие конкурса Армейских международных игр «Верный друг»

«Впервые Армейские международные игры проходят на африканской континенте. Рады, что первой страной, проводящей на своей территории конкурс «Верный друг», стал Алжир, наш давний и проверенный временем стратегический союзник», - сказал замминистра обороны РФ, выступая на церемонии закрытия конкурса.

Он отметил, что конкурс организован на высоком уровне, и что участники порадовали зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами.

«Лучшие военные специалисты и их верные друзья показали свою выучку и боевые навыки. В честной борьбе они соперничали в умении действовать чётко и слаженно, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях», - добавил генерал-полковник Александр Фомин.

Также замминистра обороны РФ вручил награды победителям «Верного друга». Соревнования проходили среди мужских и женских команд. По результатам конкурса в общем зачёте победили мужская и женская команды Узбекистана, второе место заняли команды России, третье место среди мужчин заняла Беларусь, а среди женщин – Алжир.

Заместитель главы российского военного ведомства также выразил уверенность в том, что дух товарищества и взаимовыручки, который царил на импровизированных полях сражений, будет способствовать укреплению доверия между двумя странами, станет фундаментом для построения взаимовыгодного российско-алжиркого сотрудничества.

Соревнования проходили с 22 по 30 августа и состояли из пяти этапов. В конкурсе приняли участие команды кинологов из Алжира, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана.

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