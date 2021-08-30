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30.08.2021 (22:00)

Бурятскому ДОСААФ вернули историческое знамя

С этим знаменем связано много памятных для республики событий. Именно под ним вручали государственные награды, проводили торжественные мероприятия, пленумы, его несли впереди колонны на демонстрациях.

На рубеже 80-х – на 90-х годов минувшего века обком ДОСААФ Бурятии возглавлял Анатолий Еремеев. Он решил, что необходимо сохранить частицу того времени – знамя организации, чтобы оно не кануло в Лету, как многие другие ценности теперь уже бывшего СССР. Его решение поддержал и коллектив. Анатолий Иванович надеялся, что придет время, когда знамя можно будет вернуть и ему не будет ничего угрожать, что его историческую ценность по достоинству оценят и возродят большое наследие ДОСААФ.

И вот, в преддверии 95-летия оборонного общества страны, знамя вернулось домой. Анатолий Еремеев торжественно вручил его председателю регионального отделения ДОСААФ Бурятии Алексею Шагаеву. Теперь знамя будет храниться на самом почетном месте нового музея «Наследие ДОСААФ».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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