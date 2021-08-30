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30.08.2021 (21:40)

В Москве на базе ЦСКА военнослужащие Преображенского полка ЗВО провели спортивный праздник

Праздник начался с показательного выступления групп антитеррора. Солдаты продемонстрировали элементы боевой подготовки с оружием и без. После представления участники приступили к соревнованиям.

Военнослужащим предстояло соревноваться в отжиманиях на брусьях, соревнованиях по гиревому спорту и перетягиванию каната, принять участие в легкоатлетической эстафете.

В завершении мероприятия состоялось торжественная церемония награждения победителей, которое провел командир полка полковник Сергей Бессонов. Среди победителей были офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты контрактной и службы по призыву.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Спорт
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