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30.08.2021 (21:10)

В Симферополе на форуме «Армия-2021» активисты Ялтинского отделения ДОСААФ и курсанты военно-патриотических клубов обеспечивали работу нескольких интерактивных площадок

Накануне в Симферополе на военно-техническом форуме «Армия-2021» активисты местного отделения ДОСААФ Ялты и курсанты военно-патриотических клубов оборонного общества развернули и обеспечивали работу нескольких интерактивных площадок.

В экспозиции ДОСААФ участникам и зрителям было что посмотреть, что потрогать руками и, естественно, пострелять из различных видов стрелкового оружия. Проверить твердость руки и меткость глаза гостям помогали члены клубов «Стрелок» и «Гурда», первичных отделений ДОСААФ «Симеиз» и Ялтинского клуба исторической реконструкции. Активисты первичного отделения ДОСААФ «Гаспра» представили снаряжение и оборудование на площадке военно-спортивной программы по морской и легководолазной подготовке «Барракуда». Члены клуба исторической реконструкции и поисковики отряда «Ялта-память» развернули площадку, рассказывающую о своей деятельности. 

Трое суток ялтинцы жили лагерем, работая на площадках форума, охраняя их в ночное время, готовя пищу в полевых условиях, а молодые патриоты из клубов ещё и тренировались, чтобы в последний день форума «Армия-2021» поспорить за награды турнира по стрелковому многоборью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , МВТФ «АРМИЯ-2021»
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