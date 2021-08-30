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30.08.2021 (23:35)

Девушки военнослужащие показывают высокие результаты на Армейских международных играх, а иногда и опережают мужчин

Девушки военнослужащие показывают высокие результаты на Армейских международных играх, а иногда и опережают мужчин. Об этом во время открытия конкурса «Страж порядка» в Сербии заявила заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова.

«Девушки военнослужащие тоже занимают первые места, показывают высокие результаты, а иногда опережают военнослужащих мужчин», - заявила она.

По ее словам, в рамках военных игр уже даже сформирован первый женский танковый экипаж, и кроме того, девушки принимают участие в Военно-медицинской эстафете, конкурсе «Снайперский рубеж» и «Верный друг».

«В Вооруженных силах Российской Федерации служит более 40 тыс. женщин военнослужащих. 4,5 тыс. – офицеры среди них», – подчеркнула Шевцова.

Международный этап конкурса «Страж порядка» проходит на территории Сербии впервые. Кроме российской команды в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Страж порядка , АрМИ
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